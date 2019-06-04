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П'ять причин, чому варто попрощатися з алкоголем

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Чому краще не пити - фото 1
Чому краще не пити

Медики розповіли, як насправді алкоголь впливає на стан здоров'я і чому краще відмовитись від вживання спиртних напоїв поки не пізно. Це повинен знати кожен!

У МОЗ продовжують ділитись корисною інформацією про медреформу та здоров'я на своєму офіційному профілі в соцмережі Facebook. Цього разу фахівці зачепили тему алкоголю, наголосивши, що безпечної дози не існує, а подібні заяви є лише фейком.

І ще: Прості звички для чистого повітря у квартирі

До того ж, медики розповіли про незворотні наслідки споживання алкоголю. Про це варто пам'ятати.

Чому краще не пити - фото 331798

Як алкоголь впливає на організм:

  • Підвищує ризики раку підшлункової, деменції, печінки, стравоходу, прямої кишки та молочної залози;
  • Піднімає ризики гіпертензії, серцево-судинних захворювань та абдомінального ожиріння;
  • Кишківник значно гірше починає поглинати вітаміни;
  • Змінюється робота генів, які мають зв'язок з обміном холестерину, а також цілісністю судин та рецептові нейромедіаторів;
  • Якщо під час вживання спиртного у вас немає відчуття сп'яніння, то не варто вважати, що все під контролем. Адже спирт в печінці вже перетворюється токсичний оцтовий альдегід. Медики кажуть, що краще "не вміти пити" та рано зупинятись.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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