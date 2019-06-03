Прості звички для чистого повітря у квартирі

Пропонуємо вам кілька простих навичок, щоб регулярно підтримувати свіжу атмосферу в домі. Все дуже просто.

Регулярне провітрювання приміщення. Перше провітрювання, в незалежності від пори року, роблять вранці після пробудження. 5-10 хвилин. Потім такі провітрювання необхідні кожні 1-1,5 години. Регулярний доступ свіжого повітря у квартиру не дає з'явитися застояному неприємному запаху.

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Регулярне вологе прибирання. Боротися з пилом допоможе щотижневе вологе прибирання, а також звичка складати в спеціально відведені місця книги, одяг, м'які іграшки. Декоративні елементи, такі як: текстиль, килими, картинки в рамочках, статуетки, вазони і м'які іграшки притягують до себе пил, ускладнюючи прибирання.

Кімнатні рослини. Затишну і свіжу атмосферу в домі легко створити за допомогою живих кімнатних рослин. Вони поглинають вуглекислий газ, пари ацетону, етанолу і формальдегіди, виробляючи кисень.

Домашні тварини, куріння. Сеча домашніх тварин і запах тютюну: дві речі, які слід побороти якомога швидше. Як би ви не провітрювали приміщення після курця і не обкурювали кімнату ароматичними паличками, стійкий запах тютюну все одно залишається вічним супутником приміщення, а після вологого прибирання він тільки посилюється.

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