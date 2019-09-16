П'ять фільмів на вечір, про які мало хто знає

Кадр з фільму За прірвою у житі / kino

Ділимося з вами п'ятьма фільмами, про які знають далеко не всі глядачі, але які точно варто подивитися хоча б раз у житті.

Містер Штайн йде в онлайн. Цей комедійний фільм вийшов у 2017 році. Головну роль тут виконав легендарний французький актор П'єр Рішар. Сюжет будується навколо літньої людини, яка живе доволі самотньо. Щоб виправити це, рідні подарували йому комп'ютер.

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Золото. Блискуче зіграна роль Меттью МакКонахі у фільмі, який не отримав широкої популярності, а даремно. Картина розповість про золотошукача Кенні Веллсі, який переживає не найуспішніший період свого життя.

Між нами гори. У цій стрічці 2017 року, головна роль дісталася таким акторам, як Ідріс Ельба і Кейт Вінслет. В результаті авіакатастрофи виживають тільки двоє людей. Вони – у холодних і сніжних горах. Незабаром герої розуміють, що ніхто не прийде їх рятувати.

Джунглі. Головного персонажа в цьому фільми зіграв Деніел Редкліфф. Він зміг вижити після нападу Темного Лорда, тепер йому треба вижити в диких джунглях.

За прірвою у житі. Біографічний фільм, який розповість про життя легендарного письменника 20-го століття Джерома Селінджера, який написав роман "Над прірвою в житі"/ "Ловець у житі".

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