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Серіал Кріпосна Міс Україна

Серіали, які чіпляють з першого ж кадру

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Кадр з серіалу Вічність - фото 1
Кадр з серіалу Вічність / boxofficebuz

Щоб зрозуміти, подобається нам серіал чи ні, достатньо кількох хвилин. Тому у творців дуже мало часу, щоб зацікавити глядача.

Загублені / Lost

Авіалайнер який летів в Лос-Анджелес, зазнав аварії. Судно впало на безлюдному острові посеред Океанії. Тим, хто вижив доведеться знаходити способи, щоб вижити в диких джунглях. Їм треба буде об'єднатися, щоб протистояти природі і тутешнім жителям.

Вічність / Forever

Генрі Морган, привабливий чоловік, який працює судмедекспертом. Але у нього є вона особливість – він безсмертний. Чоловік вже живе понад 200 років, він випробував усі способи, щоб померти, але кожного разу воскресав у воді.

Розповідь служниці / The Handmaid's Tale

У далекому майбутньому на території США трапилася жахлива трагедія, після якої більшість жінок стали безплідними. Щоб вирішити проблему, нова держава Гілеад веде жорстку політику. У жінок немає права голосу в цій країні, а тих, хто може народити, примушують до сурогатного материнства.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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