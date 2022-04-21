путін зізнався, що він терорист: відео від Reface, яке варто побачити

Якщо путін не здатен сам визнати свої звірства та сказати правду, то команда Reface його допомогла у цьому. Нехай весь світ почує справжні наміри путіна.

Команда Reface разом із Gvardiya Production House та Art Directors Club of Ukraine створили відео, у якому путін вперше у своєму житті говорить правду.

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Це відео опублікували на офіційній сторінці України в Twitter. У нього путін говорить: "правда в тім, що я терорист – і я продовжу тероризувати світ".

"Що якби путін нарешті сказав правду? Ми створили відео за допомогою механіки ML із заміною обличчя, щоб розкрити наміри путіна щодо світу…", – прокоментували свою роботу в Reface.

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