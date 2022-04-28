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війна

Путін загинув, але знову не той: ЗСУ ліквідували розвідника окупантів з невдалим псевдо

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Українські бійці знешкодили "путіна" - фото 1
Українські бійці знешкодили "путіна" / slovoidilo

Українські військові продовжують боротись з окупантами, які вдерлись в Україну. І кожного дня російська армія зазнає втрат серед особового складу та у кількості техніки. Нещодавно, бійцям вдалось ліквідувати розвідника Путіна, щоправда, не того.

Вже понад два місяці Україна бореться з російськими військовими, які вдерлись у кілька областей та знищують мирних жителів та все на своєму шляху. Щодня українські воїни випалюють техніку окупантів та ліквідовують їхній особовий склад. Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ поділилось несподіваною новиною з фронту про те, що бійцям вдалось знешкодити Путіна.

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ЗСУ ліквідували розвідника Вову Гуцова на псевдо "путін". Погано, що не справжнього. Але і до нього руки дійдуть, – йдеться у повідомленні.

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