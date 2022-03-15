Путін планує вирубку та продаж українського лісу – розвідка

Президент Росії Путін та міністр оборони Росії Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу. Востаннє таке на території України відбувалось під час фашистської окупації.

Про це у фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Шойгу хоче отримати дозвіл на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності й будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".

В листі зазначено, що невикористану для потреб Збройних сил Росії деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

"На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, перебувають у зоні найвищого ризику. Тотальна вирубка зелених насаджень – це ще один страшний злочин окупантів і створення екоциду. Востаннє таке на території України відбувалося під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували і вивозили матеріальні і природні цінності", – йдеться у повідомленні розвідки.

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