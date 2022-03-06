"Путін – х*йло!": кримські татари вийшли на мітинг і вимагають деокупації півострова

У мережі з'явилося відео за участі кримських татар, які вийшли на вулиці та почали вимагати, щоб Кримський півострів деокупували. На тлі лунає гімн України.

У Новоолексіївці Херсонської області кримські татари влаштували мітинг з вимогою деокупації півострова. Зауважимо, що Новоолексіївка ­до війни була кінцевим залізничним пунктом до адмінмежі з Кримом, далі ­– КПП "Чонгар".

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Зауважимо, що під час теперішнього повномасштабного вторгнення до України російських військ через Новоолексіївку курсують колони техніки окупантів, сюди росіяни звозять поранених з-під Мелітополя та Херсона. Там само розташовані їхні тимчасові бази.

Так, на кадрах помітно натовп, який увімкнув гімн України та йде з прапорами України та кримських татар: "Путін – х*йло!", – скандують мітингувальники.

Дивіться потужне відео:

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