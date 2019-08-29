Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів

Верховна Рада України XI скликання розпочала свою роботу і новообрані депутати вже встигли вляпатись у перші скандали. Журналісти зафіксували листування деяких народних обранців, яке вже активно обговорює мережа.

Новоспечені народні депутати Верховної Ради 9 скликання у перший же день роботи попались на скандальному листуванні. Спершу журналісти зафіксували СМС нардепки Єлизавети Богуцької ("Слуга народу"), яка в особистому повідомлені "Леночке" пояснила рішення партії та президента Володимира Зеленського залишити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

До теми: Трансляція першого засідання парламенту 9 скликання

"Леночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч", – написала Богуцька.

У відповідь на це дивне повідомлення користувачі мережі зареєстрували у Facebook подію під назвою "Новорічний путч", яка запланована на 31 грудня 2019. Нагадаємо, що 28 серпня під Офісом президента провели акцію з вимогою не призначати Арсена Авакова на будь-яку посаду в новому уряді. У скандал потрапив ще один депутат зі "Слуги народу" Михайло Радуцький. Засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради листувався про кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я. "Моя людина – Зоряна Черненко", – написав Радуцький.

"А то всі п # здят, що Супрун", – отримав він у відповідь, на що Радуцький відреагував лайкою. Через деякий час фотокор "Цензор.нет" знову зафіксував листування Радуцького, у якому співрозмовники обговорювали ймовірність видалення неприємної новини про нього.

Нагадаємо, що Радуцький розглядався як заміна Уляни Супрун в МОЗ, але вирішив залишитися у Верховній Раді. Ймовірно, він очолить комітет з питань охорони здоров'я.

СМСки депутатів не залишились поза увагою президента Зеленського, який у своїй промові закликав парламентаріїв більше голосувати і менше писати СМС.

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