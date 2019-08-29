Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Верховна Рада 1 вересня

Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів

  • 177
Меми про "Путч Порошенка" - фото 1
Меми про "Путч Порошенка"

Верховна Рада України XI скликання розпочала свою роботу і новообрані депутати вже встигли вляпатись у перші скандали. Журналісти зафіксували листування деяких народних обранців, яке вже активно обговорює мережа.

Новоспечені народні депутати Верховної Ради 9 скликання у перший же день роботи попались на скандальному листуванні. Спершу журналісти зафіксували СМС нардепки Єлизавети Богуцької ("Слуга народу"), яка в особистому повідомлені "Леночке" пояснила рішення партії та президента Володимира Зеленського залишити Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

До теми: Трансляція першого засідання парламенту 9 скликання

"Леночка, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, щоб відразу почати. Сьогодні, швидше за все, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але іншого шляху поки немає. Він залишиться до грудня. Саме на грудень Петя готує путч", – написала Богуцька.

Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350975
Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350974
Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350973

У відповідь на це дивне повідомлення користувачі мережі зареєстрували у Facebook подію під назвою "Новорічний путч", яка запланована на 31 грудня 2019.

Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350995

Нагадаємо, що 28 серпня під Офісом президента провели акцію з вимогою не призначати Арсена Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

У скандал потрапив ще один депутат зі "Слуги народу" Михайло Радуцький. Засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради листувався про кандидатів на пост глави Міністерства охорони здоров'я.

"Моя людина – Зоряна Черненко", – написав Радуцький.
"А то всі п # здят, що Супрун", – отримав він у відповідь, на що Радуцький відреагував лайкою.

Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350984
Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350983

Через деякий час фотокор "Цензор.нет" знову зафіксував листування Радуцького, у якому співрозмовники обговорювали ймовірність видалення неприємної новини про нього.

Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350988
Путч Порошенка і загадкова Лєночка: реакція мережі на СМСки нових нардепів - фото 350989

Нагадаємо, що Радуцький розглядався як заміна Уляни Супрун в МОЗ, але вирішив залишитися у Верховній Раді. Ймовірно, він очолить комітет з питань охорони здоров'я.

СМСки депутатів не залишились поза увагою президента Зеленського, який у своїй промові закликав парламентаріїв більше голосувати і менше писати СМС.

Читайте також: Хто такий Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів
  • 27 серпня, 14:10
  • 981
Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
  • 24 серпня, 16:21
  • 914
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1717411
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл