Пуститися берега: як професор в Японії екстазі виготовляв

Японський професор хімії вчив своїх студентів виготовляти екстазі. Викладач назвав виробництво наркотиків "процесом навчання". Читайте далі та дізнайтеся, як йому це вдалося.

ЗМІ порівнюють історію японського професора з сюжетом популярного серіалу "Breaking Bad". За сюжетом цього серіалу шкільний учитель дізнається, що хворий на рак. Потім він починає виробляти та продавати метамфетамін. Він це робить для того, щоб фінансово підтримати свою сім'ю в майбутньому.

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Поліція Японії розслідує справу професора Тацунорі Івамури. Він – 61-річний викладач фармацевтики в Університеті Мацуяма, який розташований у префектурі Ехіме. Органи по боротьбі з наркотичними засобами вважають, що Івамура разом з 11 студентами виготовляв MDMA. Це речовина, відома як екстазі.

Професор дійсно зізнався, що у 2013 році показував своїм студентам, процес вироблення наркотичних речовин. Він сказав, що це була частина освітнього процесу. Також у виготовленні наркотиків допомагав помічник викладача, доцент.

За японським законодавством вчені повинні отримувати спеціальний дозвіл на виготовлення незаконних речовин з метою їх наукового дослідження. Цей дозвіл видають регіональні владні органи. У Івамури не було такого дозволу в Ехіме. Однак, професор раніше отримував дозвіл в іншій префектурі, але термін дії закінчився. За це правопорушення викладачеві загрожує до 10 років в'язниці.

Керівництво Університету Мацуяма пообіцяло, що зробить все можливе, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Ми перепрошуємо перед студентами і їх батьками за те, що викликали серйозне занепокоєння, – сказав президент університету Тацуя Мізогамі. Він також додав, що навчальний заклад прийме заходи, що стосуються професора і його асистента, як тільки стануть відомі результати розслідування.

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