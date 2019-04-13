Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ломаченко – Кролла Гра престолів

1,5 мільярда доларів на рік: скільки заробляють працівники Xiaomi

  • 10
1,5 мільярда доларів на рік: скільки заробляють працівники Xiaomi - фото 1

Стало відомо, скільки становить найбільша зарплата в Xiaomi на рік. Дізнайтеся, яку посаду обіймає ця людина та які обов'язки виконує.

Виявилося, що найвисокооплачуваніший працівник у компанії Xiaomi заробляє 1,5 мільярда доларів на рік. Таку зарплатню отримує голова компанії – Лей Цзунь. Топ-менеджери у компанії теж заробляють непогано.

І ще: Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто

Дані про заробітні плати стали відомі після того, як компанія опублікувала річний фінансовий звіт. У звіті не було прізвищ та посад співробітників, але було показано, що найдорожчий працівник компанії отримує заробітну плату в розмірі 9,818 млрд юанів щорічно, а це приблизно 1,5 млрд доларів. Ще 5 найвисокооплачуваніших осіб разом отримують річний оклад у розмірі 10,218 млрд юанів.

На відповідний запит у Xiaomi підтвердили, що найбільш високооплачуваним працівником є голова компанії Лей Цзунь, а інша п’ятірка з високими зарплатами — це топ-менеджери Xiaomi. Цікаво, що з минулого року заробітний фонд Xiaomi виріс у 51 раз. Проте є нюанс: Лей Цзунь отримує зарплату у вигляді акцій, а не фізичних грошей.

До теми: Ось чому в супермаркетах США працюють роботи

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
  • 08 квітня, 12:13
  • 539
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3360
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
  • 07 квітня, 14:24
  • 797
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Робота