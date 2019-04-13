1,5 мільярда доларів на рік: скільки заробляють працівники Xiaomi

Стало відомо, скільки становить найбільша зарплата в Xiaomi на рік. Дізнайтеся, яку посаду обіймає ця людина та які обов'язки виконує.

Виявилося, що найвисокооплачуваніший працівник у компанії Xiaomi заробляє 1,5 мільярда доларів на рік. Таку зарплатню отримує голова компанії – Лей Цзунь. Топ-менеджери у компанії теж заробляють непогано.

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Дані про заробітні плати стали відомі після того, як компанія опублікувала річний фінансовий звіт. У звіті не було прізвищ та посад співробітників, але було показано, що найдорожчий працівник компанії отримує заробітну плату в розмірі 9,818 млрд юанів щорічно, а це приблизно 1,5 млрд доларів. Ще 5 найвисокооплачуваніших осіб разом отримують річний оклад у розмірі 10,218 млрд юанів.

На відповідний запит у Xiaomi підтвердили, що найбільш високооплачуваним працівником є голова компанії Лей Цзунь, а інша п’ятірка з високими зарплатами — це топ-менеджери Xiaomi. Цікаво, що з минулого року заробітний фонд Xiaomi виріс у 51 раз. Проте є нюанс: Лей Цзунь отримує зарплату у вигляді акцій, а не фізичних грошей.

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