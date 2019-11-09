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Пуститися берега та Вікінги: захисник Манчестер Сіті набив тату з героями серіалів

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Ніколас Отаменді - фото 1
Ніколас Отаменді / Getty

Захисник Манчестер Сіті Ніколас Отаменді набив тату з героями улюблених серіалів. Так на спині футболіста красуються герої з серіалів "Пуститися берега", "Гострі козирки" і "Вікінги".

Після матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти футболіст Ніколас Отаменді зняв футболку і виявилося, що він великий фанат серіалів. На спині спортсмена красуються тату із зображенням Рагнара Лодброка з "Вікінгів", Томаса Шелбі з "Гострих козирків" і УВолтера Вайта з "Пуститися берега".

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"Я зробив перше татуювання у 14 років, кожне дуже важливе для мене. В основному вони особисті – мій брат і діти, мій дід. Але якщо я бачу дизайн, який мені подобається, я роблю тату", – розповів Отаменді.

Пуститися берега та Вікінги: захисник Манчестер Сіті набив тату з героями серіалів - фото 367075

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Джерело: thesun
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