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Пастка-22: трейлер міні-серіалу з Джорджем Клуні

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Пастка-22, дивитись трейлер серіалу онлайн - фото 1
Пастка-22, дивитись трейлер серіалу онлайн / Hulu

У мережі з'явився перший трейлер до міні-серіалу "Пастка-22" за романом Джозефа Хеллера, продюсером та одним з акторів якого став Джордж Клуні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Hulu опублікував перший офіційний трейлер серіалу "Пастка-22" (Catch-22). Джордж Клуні став не лише режисером і продюсером міні-проекту, а й зіграв одну з ролей. Прем'єра запланована вже на 17 травня.

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Сюжет розповідає про капітана Йоссаріана, який під час Італійської кампанії служив у ВПС США. Після бойових вильотів він втрати колегу і вирішив, що треба втекти від війни. Тому хлопець хоче отримати офіційний діагноз, що він божевільний, адже це єдина можливість не виходити на поле битви. Щоправда, в американські армії існує таємнича "Пастка-22", вона ж "Поправка-22": кожен, що запевняє у власному божевіллі, щоб позбавитись військових обов'язків, насправді підтверджує, що перебуває у здоровому глузді.

Відзначається, що у 6 епізодах знялись Крістофер Ебботт, Кайл Чандлер, Х'ю Лорі та Клуні.

Пастка-22, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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