Пункти незламності в Україні: карта всіх пунктів онлайн та перелік по містах

В Україні тривають аварійні відключення внаслідок масованої атаки росії по критичній інфраструктурі. Тому по всій країні з'явились "пункти незламності", місця, де є тепло, інтернет та електрика. Де знайти пункт незламності у своєму місті – дізнавайтесь далі.

По всій Україні відбуваються аварійні відключення електроенергії через удари російських окупантів по нашій країні. Енергетикам довелось піти на такий крок, щоб захистити електромережі від додаткових аварій та підтримувати роботу нашої енергосистеми. Тому по всіх областях з'явились "пункти незламності", кількість яких сягнула більше як 4 тисячі (і збільшується з кожним днем), пише Радіо MAXIMUM.

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План росії – будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, Пункти Незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безплатно для тимчасового перебування, – йдеться на офіційному сайті пунктів.

У пунктах незламності є: тепло, вода, електроенергія, мобільний зв'язок, інтернет, можливість зарядити гаджети, аптечки, місця для відпочинку, а також забезпечення для мам та дітей.

Карта Пунктів Незламності онлайн тут (рекомендуємо записати адреси найближчих пунктів на випадок, якщо зникне електроенергія чи зв'язок)

Відзначимо, що в областях поблизу лінії бойових дій (Запорізька, Херсонська, Харківська та Донецька) з міркувань безпеки на картах не позначені Пункти Незламності. Конкретні адреси можна дізнатись тільки в місцевому самоврядуванні, обласних та районних військових адміністраціях.

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