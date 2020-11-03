Пункт призначення. Аквапарк: дивіться український трейлер моторошного фільму

"Пункт призначення. Аквапарк" – канадський фільм жахів, дії якого відбуваються у парку водних атракціонів. В "Мокру долину" щорічно приїжджає багато людей, але цього разу компанія відвідувачів стикається з маніяком. Дивіться український трейлер моторошного фільму на Радіо МАКСИМУМ!

Фільм "Пункт призначення: Аквапарк" не пов'язаний з серією хорорів "Пункт призначення", в оригіналі він називається просто "Aquasplash".

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За сюжетом, група підлітків приїжджає у парк, щоб весело й ефектно відзначити випускний. Їх чекають водні гірки, атракціони, бари й інші розваги, які є в кожному аквапарку. Для літнього відпочинку кращого місця і не придумаєш – сонце, вода, екстрим для всієї компанії забезпечений.

Хлопці передчувають відмінний відпочинок, але все йде не за планом. Молоді люди знають, що одного разу на цьому місці сталося вбивство, загинули люди. Це було досить давно, щоб вважатися історією, але працівник аквапарку дещо розповідає відвідувачам. Він був на відкритті атракціонів у 1984 році, і місце було по-справжньому крутим. Однак він попереджає молодь, щоб вони не панікували в разі чого – іноді в парку відбуваються дивні речі. Це насторожує друзів, але вони не особливо вірять словам працівника.

Пункт призначення. Аквапарк – дивіться український трейлер хорору:

Відпочинок починається весело і гладко, але потім відбувається нещасний випадок. Він стає початком цілої низки кривавих подій, які перетворюють перебування в аквапарку на жахіття. Стає ясно, що хтось всюди розставив пастки, кожна гірка та басейн можуть стати смертю для відвідувачів. Коли кілька людей помирає, починається боротьба за виживання.

На великих екранах стрічка вийде 19 листопада.

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