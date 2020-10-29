Гаррі Поттер повертається у кінотеатри: коли і де дивитись улюблені фільми

У нас є гарна новина для фанатів Гаррі Поттера. У листопаді у вас буде нагода побачити фільми про хлопчика, що вижив на великих екранах. Розповідаємо, коли та де можна буде подивитися усі частини "Гаррі Поттера".

Раз на тиждень, протягом листопада та грудня, у кінотеатрах показуватимуть фільми про Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер. Важливий момент: картини виходитимуть у хронологічному порядку.

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Фільми про "Гаррі Поттера" показуватимуть в українських кінотеатрах. Кожну частину показуватимуть в певний день, тож не проґавте можливість!

Графік виходу "Гаррі Поттера" у кінотеатрах:

"Гаррі Поттер і філософський камінь" – 5 листопада "Гаррі Поттер і таємна кімната" – 12 листопада "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" – 19 листопада "Гаррі Поттер і Келих вогню" – 26 листопада "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" – 3 грудня "Гаррі Поттер і Напівкровний принц" – 10 грудня "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" – 17 грудня "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2" – 24 грудня

Ще один цікавий момент для фанатів Гаррі Поттера. Перші п'ять картин покажуть мовою оригіналу у форматах IMAX та 4DX. А от починаючи з "Гаррі Поттера і Напівкровного принца" фільми можна буде подивитися в українському дубляжі. Крім того, буде можливість сходити також на звичайні 2D та 3D.

Тож кличте друзів і гайда насолоджуватися улюбленими фільмами в хорошій компанії!

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