Puma представила спеціальні кросівки для геймерів

Компанія Puma, відомий виробник спортивного одягу й аксесуарів, представила нову колекцію кросівок Active Gaming Footware, створених спеціально для геймерів. Їх особливість полягає в унікальній системі адаптації під ногу власника, яка дозволяє йому залишатися у взутті протягом багатьох годин.

При розробці кросівок Puma консультувалася з професійними геймерами, прагнучи зробити взуття максимально адаптованим для багатогодинних кіберспортивних змагань. Конструкція Active Gaming Footware унікальна тим, що частина підошви в області носка здатна автоматично підлаштовуватися під форму ноги власника.

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Верхня частина кросівок виконана з сітки, яка добре пропускає повітря, а устілка – зі спеціальної комбінованої піни, яка має різний ступінь щільності по всій площі. Active Gaming Footware орієнтовані на експлуатацію в закритому приміщенні протягом тривалого часу.

Виробник зазначає, що нова колекція взуття призначена в першу чергу для ігрових турнірів і не розрахована на вуличні умови, особливо, якщо падає дощ. Новинка вже доступна для замовлення на офіційному сайті компанії за ціною $ 110 у перерахунку з австралійської валюти.

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