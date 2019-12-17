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Названо найпопулярніші мобільні ігри десятиліття

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Ви однозначно грали у ці мобільні ігри - фото 1
Ви однозначно грали у ці мобільні ігри

До початку нового десятиліття залишаються лічені дні, тому немає нічого дивного в тому, що аналітики активно підбивають підсумки минулих десяти років. Зокрема, аналітики назвали найпопулярнішу мобільну гру для смартфонів!

Аналітична компанія App Annie випустила звіт про те, як йдуть справи на ринку мобільних ігор.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Результати цікаві: найпопулярнішою грою десятиліття виявилася Subway Surfers. Шалену популярність раннеру зробили індійські геймери: на них припало 15% завантажень.

Друга позиція за Candy Crush Saga, а третя – Temple Run 2.

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Підрахували аналітики і прибутки від ігор. Тут лідером цілком передбачувано стала Clash of Clans: саме вона принесла своїм творцям найбільше грошей. На другому місці – Monster Strike, а на третьому – Candy Crush Saga, яка засвітилася і в трійці лідерів попереднього топа.

Названо найпопулярніші мобільні ігри десятиліття - фото 374647

А ось якщо враховувати результати лише 2019 року, фаворити виглядають зовсім інакше: Free Fire – найкраща за завантаженням, а Fate/Grand Order – за прибутком.

Варте уваги: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Джерело: appannie
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