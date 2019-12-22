Puma представила геймерські шкарпетки за чималу суму

Компанія Puma представила модель взуття для кіберспортсменів. По суті – це шкарпетки на гумовій підошві, які забезпечують хороше зчеплення.

Нова модель носків від Puma отримала назву Active Gaming Footwear. Шкарпетки створені спеціально для геймерів, які беруть участь в кіберспортивних змаганнях – в основному, на консолях.

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Active Gaming Footwear

У компанії подумали, що в цій моделі гравці зможуть легше адаптуватися до різних режимів активного геймінга. Ймовірно, мається на увазі, що в такому взутті швидше можна збігати в туалет і назад.

На офіційному сайті Puma шкарпетки коштують 105 доларів. Там же зазначені особливості цієї моделі: ноги в них не пітніють і не ковзають по підлозі.

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