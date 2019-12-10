68-річний стрімер розбурхав мережу: фотофакт

Користувачі у захваті від доволі дорослого гравця, який стрімить проходження ігор на twitch. Здається, так виглядає ідеальне життя чоловіків.

На платформі Reddit користувач з ніком RosenSorcerer поділився епічним фото з геймером, яке швидко стало популярним у мережі. Всього за 10 годин допис побачили більш як 47 тисяч осіб, а ще понад 900 залишили коментарі.

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А все тому, що головний героєм кадру є 68-річний геймер з псевдо OldSeaDog, який стрімить проходження ігор на twitch. Компанію йому складає кіт, а також пес, який вирішив залишитись інкогніто. Як зізнались чимало коментаторів, саме так виглядає їхня ідеальна старість.

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