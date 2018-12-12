Puma перевипустила "розумні" кросівки RS-Computer 1986 року

Компанія Puma вирішила перевипустити "розумні" кросівки RS-Computer 1986 року з вбудованим чіпом, який рахував пройдену відстань, час і кількість витрачених калорій.

Ці дані можна було передати на комп'ютери Apple IIE, Commodore 64 або будь-який IBM PC за допомогою 16-контактного кабелю.

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Як це було у далекому 1986 році, можна побачити на відео:

Оновлена версія кросівок отримала колишній дизайн і нові функції, такі як тривісний акселерометр, світлодіодні індикатори, USB-порт для зарядки, а також Bluetooth для бездротового під'єднання до мобільного пристрою. Для керування всією інформацією використовується спеціальний додаток RS-Computer Shoe (для iOS і Android) з 8-бітною графікою, аналогічною тому, як це виглядало тоді на екранах комп'ютерів. Дані з кросівок зберігаються протягом 30 днів.

Puma випустила 86 пар кросівок з індивідуальною нумерацією, всі вони будуть продаватися у фірмових магазинах компанії в Берліні, Токіо і Лондоні з 13 грудня.

Puma називає RS-Computer першими у світі "комп'ютеризованими кросівками", хоча це твердження не зовсім правильне. Ще у 1984 році компанія Adidas випустила свої кросівки Micropacer, які записували відстань, швидкість і кількість витрачених калорій на вбудований мікродатчик. При цьому розумне взуття від Adidas не мало ніяких портів для під'єднання до комп'ютера. Усі дані відображалися на язичку взуття. У будь-якому випадку, RS-Computer багато в чому випередили свій час.

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