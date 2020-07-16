Дивіться, як коти з різним темпераментом долають смугу перешкод: смішне відео

Про цей YouTube-канал ми розповідали вам уже кілька разів. Цього разу у нас для вас кумедне відео, яке показує, як коти з різним характером долають смугу перешкод. Ох, до біса, вони схожі на людей!

Цього разу Клер вирішила перевірити, як її семеро котів – кожен власник не тільки особливої зовнішності, але і особливого темпераменту – відреагують на смугу перешкод у коридорі.

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Якщо вам здається, що всі коти поспішать перестрибнути перешкоду, то на вас чекає неабияке розчарування. Хоча заждіть, це ж відео про котів – вас у будь-якому випадку не чекає розчарування.

Усі коти реагують на перешкоду по-різному: хтось дійсно намагається її подолати, хтось підлазить під неї, хтось взагалі лягає на підлогу і всім своїм виглядом демонструє, що у нього лапки.

Дивіться відео та веселіться разом з нами:

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