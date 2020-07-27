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Лайфхак, як "зламати" кота: кумедне відео

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Як провчити кота - фото 1
Як провчити кота

Власники котів добре знають, що інколи ці пухнастики перегинають палку зі своїм бажанням бути господарем у домі. Але для таких випадків є спеціальні лайфхаки, як "зламати" пухнастика.

На платформі Reddit користувач з ніком ATJWen поділився кумедним роликом, як провчити свого кота. За короткий час допис зібрав понад 500 коментарів та майже 30 тисяч балів. А все тому, що такий лайфхак дозволяє відстоювати свою територію та показувати, хто у домі господарі.

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На ролику можна побачити, як домашнього улюбленця упіймали на гарячому на кухні біля смаколиків. Автор ж вирішив не сваритись, а просто взяти пульверизатор та намочити трохи кота. Пухнастик точно не очікував такого повороту, а його реакція – дуже кумедна.

To get the cat off the counter from r/therewasanattempt

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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