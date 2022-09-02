Пухнастий гігант: відео з незвичайним собакою підкорює мережу

Собаки регулярно стають зірками інтернету, адже вигляд та поведінка цих тварин можуть за мить розчулити, підняти настрій та вразити. Не винятком став і цей справді величезний пухнастик.

Разом з собакою у домі більшає не лише радості, а й відповідальності та... шерсті. Тому власники пухнастих порід добре знають, що кілька разів у році потрібно провести кілька годин з гребінцем або відвести улюбленця до грумера (фахівця з догляду за виглядом тварин, – ред). Так трапилось і з головним героєм цього відео, яким поділились у твітер-профілі The Woof World, пише Радіо MAXIMUM.

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Ролик стрімко став вірусним та зібрав понад 7,6 млн переглядів та більше як 31 тисячу ретвітів. А все тому, що на записі можна побачити далеко не звичайного собаку, а справді гігантського. І поки одні коментатори уявляли, скільки часу потрібно, щоб привести пухнастика до ладу, то інші уявляли життя з улюбленцем таких розмірів.

I'm in awe at the size of this lad. Absolute unit. pic.twitter.com/RitwEmbZeW — The Woof World (@TheWoofWorld) September 1, 2022

Також вдалось дізнатись, що собака належить до породи гігантських аляскинських маламутів. Їх селекційно вирощують, тому їхня вага може перевищувати 70 кг, а зріст – 70 см. Спершу їх розводили для перевезення важких вантажів між містами на Алясці, адже таким маламутам під силу тягнути до 500 кг.

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