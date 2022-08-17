Чоловік, який мило знайомить собаку з сусідським котом, підкорив TikTok – відео

Коти та собаки вже давно посіли особливе місце в мережі, адже відео з ними здатні за кілька секунд розчулити, розвеселити та кардинально змінити настрій. І ролик, на якому господар знайомить своє цуценя з сусідським котом, точно змусить вас усміхатись!

Блогерка Шаєнн поділилась у TikTok несподіваним та милим відео з сусідом, яке за короткий час стало вірусним. На ролику можна побачити, як чоловік вигулює свого цуцика та помічає рудого кота посеред вулиці. Після цього він вирішив обережно познайомити пухнастиків, що змусило неабияк здивуватись авторку, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Це любов: відео з вибагливим котом підкорило мережу

Упіймала цей чарівний момент і не припиняю посміхатися з того часу, – відзначила вона, а ролик вже встиг зібрати понад 7,7 млн переглядів.

У коментарях з'явився і власник цуцика на прізвисько Тед. Він пояснив, що спершу погладив кота та оцінив всі ризики, а вже тоді організував зустріч пухнастиків. Також стало відомо, що Теду 4 місяці і це вже не перше його знайомство з котиками.

Читайте також: Вчені пояснили, чому саме собаки стали найкращими друзями людей