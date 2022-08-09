Це любов: відео з вибагливим котом підкорило мережу

Власники котів добре знають, що ці улюбленці почуваються справжніми господарями домівки. Але інколи рівень турботи про пухнастиків може неабияк дивувати.

На платформі Reddit користувач з ніком SnooCupcakes8607 поділився милим відео про кота Міло, який дуже вибагливий до свого комфорту. За короткий час допис зібрав понад 54 тисячі балів та більше як 800 коментарів. Виявилось, що чимало власників кішок мають дрібні ритуали для того, щоб улюбленці почувались зручно, пише Радіо MAXIMUM.

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У відео можна побачити, що Міло "привчив" своїх господарів підігрівати його лежак. Коли кіт хоче відпочити, то просто сідає поряд та уважно дивиться на свою людину. Тоді власник бере лежак та відправляє його в сушарку на 20 хвилин, щоб він був достатньо теплим. І лише після цього головний герой запису може спокійно спати. Деякі коментатори зізнались, що також піклуються про своїх улюбленців схожим чином, але багатьом здалось, що це надто енергозатратно. Зате Міло точно задоволений результатом.

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