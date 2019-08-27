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Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото

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Кумедні фото котиків - фото 1
Кумедні фото котиків

Поки люди переймаються через свою вагу та підбирають ракурси для знімків, то котам кілограми лише личать. Особливо, коли йдеться про м'якеньке підборіддя, яке викликає бажання пожмакати його! Готові до кумедних фото котів?

Коти не дарма вважаються зірками мережі серед домашніх улюбленців, адже вони не просто мають особливий характер та роблять доволі дивні вчинки, а й виглядають дуже мило. Навіть тоді, коли у них є друге підборіддя. І поки люди сидять на дієтах та ходять у зал, ці пухнастики спокійно набирають вагу і почуваються чудово.

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Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350357

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350358

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350359

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350360

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350361

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350362

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350363

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350364

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350365

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350366

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350367

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350368

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350369

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350370

Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото - фото 350371

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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