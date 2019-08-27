Пухнасті підборіддя котів, які змусять усміхнутися: кумедні фото

Поки люди переймаються через свою вагу та підбирають ракурси для знімків, то котам кілограми лише личать. Особливо, коли йдеться про м'якеньке підборіддя, яке викликає бажання пожмакати його! Готові до кумедних фото котів?

Коти не дарма вважаються зірками мережі серед домашніх улюбленців, адже вони не просто мають особливий характер та роблять доволі дивні вчинки, а й виглядають дуже мило. Навіть тоді, коли у них є друге підборіддя. І поки люди сидять на дієтах та ходять у зал, ці пухнастики спокійно набирають вагу і почуваються чудово.

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