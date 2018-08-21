Пухнасті мандрівники підкорили Reddit

Кумедні пес та кіт, які люблять подорожувати, привернули увагу користувачів.

На платформі Reddit користувач з ніком aoneal208 поділився чарівним фото собаки та кота на природі. За короткий час допис з милими улюбленцями опинився у топ-100, зібравши понад 29 тисяч переглядів та більш як 300 коментарів. А все через те, що тварини вміють відпочивати і чудово ладять один з одним. А ви вже їздили куди-небудь цього літа?

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"Генрі та Балу у Колорадо, у США", – зазначив автор у підписі.

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