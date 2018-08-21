Проблеми життя крокодилів у кумедних ілюстраціях

Японський художник показує проблеми, з якими стикаються анімовані крокодили. Зацініть!

Знайомтесь, Кейго (Keigo) – талановитий ілюстратор з Японії, який створює абсурдні ілюстрації, героями яких стають тварини. Сам митець називає себе "звичайним офісним працівником, який живе звичайним життям зі своєю дружиною та донькою".

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Однак його захоплення кумедними і лаконічними ілюстрації отримало відгук у глядачів через соцмережі. Саме це дозволило Кейго навіть випустити книгу з ілюстраціями. А ця серія робіт показує страждання крокодила, який мешкає у людському світі:

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

Проблеми крокодилів у кумедних малюнках / Keigo

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