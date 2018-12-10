Потрійний кордон: трейлер нового фільму з Беном Аффлеком

З'явився перший трейлер бойовика "Потрійний кордон" (Triple Frontier) з Аффлеком у головній ролі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів перший трейлером до нового бойовика-трилера "Потрійний кордон" (Triple Frontier). Прем'єра стрічки запланована вже на березень 2019 року.

І ще: Месники: Фінал: дивіться перший трейлер фільму онлайн

Сюжет розгортається навколо команди екс-бійців спецпризначення, які збирають до Південної Америки, де хочуть пограбувати один із найсильніших картелів світу. Щоправда, місія настільки нелегка, що кожному доведеться викластись на повну. У головних ролях Оскар Айзер, Бен Аффлек, Чарлі Ганнам, Педро Паскаль, Адріа Архона, Гаррет Хедлунд та інші.

Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Капітан Марвел: вийшов новий трейлер фільму