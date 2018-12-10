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Потрійний кордон: трейлер нового фільму з Беном Аффлеком

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Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн / Just Jared

З'явився перший трейлер бойовика "Потрійний кордон" (Triple Frontier) з Аффлеком у головній ролі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів перший трейлером до нового бойовика-трилера "Потрійний кордон" (Triple Frontier). Прем'єра стрічки запланована вже на березень 2019 року.

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Сюжет розгортається навколо команди екс-бійців спецпризначення, які збирають до Південної Америки, де хочуть пограбувати один із найсильніших картелів світу. Щоправда, місія настільки нелегка, що кожному доведеться викластись на повну. У головних ролях Оскар Айзер, Бен Аффлек, Чарлі Ганнам, Педро Паскаль, Адріа Архона, Гаррет Хедлунд та інші.

Потрійний кордон: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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