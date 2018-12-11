Ґодзілла 2: Король монстрів: розруха та битви у новому трейлері

У мережі з'явилось нове промо до нового фільму "Ґодзілла 2: Король монстрів", який показує моторошну розруху у світі. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Warner Bros. потішила фанатів другим трейлером до стрічки "Ґодзілла 2: Король монстрів", події якого відбуваються через 5 років після битви за Сан-Франциско, коли починають повертатися древні гіганти. Прем'єра фільму запланована на 30 травня 2019 року.

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У головних ролях зіграли зірка "Дуже дивних справ" Міллі Боббі Браун, Віра Фарміга, Чарльз Денс, Томас Міддлдіч, Кент Ватанабе та багато інших.

Ґодзілла 2: Король монстрів: дивитись трейлер онлайн:

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