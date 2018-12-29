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Пташиний короб із Сандрою Буллок став рекордсменом Netflix

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Режисером стрічки стала Сюзанна Бір - фото 1
Режисером стрічки стала Сюзанна Бір / Variety

Хорор Пташиний короб із Сандрою Буллок за перший тиждень подивилися понад 45 мільйонів людей на Netflix.

Цей показник є рекордним за всю історію Netflix. Про це зазначили на сторінці компанії у Twitter.

І ще: Сандра Буллок одягла сукню українського бренду

Стрічка Пташиний короб стала доступна для перегляду 21 грудня, напередодні різдвяних свят. В основу сюжету фільму покладено історію про жінку на ім'я Мелорі, яка стає свідком катастрофи, у неї на очах по всій планеті поширюється щось страхітливе, що змушує людей чинити суїцид.

Аби врятуватися від цього, вона зав'язує собі та дітям очі і орієнтується лише на слух. В ролях у фільмі також знімаються Сара Полсон, Джон Малкович та інші. А режисером стала Сюзанна Бір.

Читайте також: Пташиний короб: вийшов трейлер хорора з Сандрою Буллок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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