Пташиний короб із Сандрою Буллок став рекордсменом Netflix

Хорор Пташиний короб із Сандрою Буллок за перший тиждень подивилися понад 45 мільйонів людей на Netflix.

Цей показник є рекордним за всю історію Netflix. Про це зазначили на сторінці компанії у Twitter.

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Стрічка Пташиний короб стала доступна для перегляду 21 грудня, напередодні різдвяних свят. В основу сюжету фільму покладено історію про жінку на ім'я Мелорі, яка стає свідком катастрофи, у неї на очах по всій планеті поширюється щось страхітливе, що змушує людей чинити суїцид.



Аби врятуватися від цього, вона зав'язує собі та дітям очі і орієнтується лише на слух. В ролях у фільмі також знімаються Сара Полсон, Джон Малкович та інші. А режисером стала Сюзанна Бір.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR — Netflix Film (@NetflixFilm) 28 грудня 2018 р.

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