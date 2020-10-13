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Американець утікав від пуми та гучно лаявся при цьому: кумедне відео

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Пума кілька хвилин переслідувала чоловіка - фото 1
Пума кілька хвилин переслідувала чоловіка

Мешканець американського штату Юта Кайл Берджесс шість хвилин тікав від пуми, яка не тільки завзято переслідувала його, а й навіть намагалася напасти. Відео він опублікував у своєму інстаграмі.

На дику кішку Берджесс натрапив увечері 10 жовтня під час прогулянки у лісі в Слейт Каньйон. Хижак спробував атакувати американця, і той кинувся тікати в протилежну сторону.

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Здається, чоловік сильно розлютив пуму, тому що здаватися вона не збиралася. Тварина кілька разів явно намагалася стрибнути на Берджесса, на що він відповідав гучним криком і нецензурною лайкою. Його метод, судячи з усього, спрацював – у результаті хижак розвернувся і втік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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