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Володимир Зеленський ЗНО

ПСЖ і Барселона готують обмін зірковими гравцями

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Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати - фото 1
Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати / twitter

Усман Дембеле може замінити Неймара в ПСЖ. Що планує Барселона?

Барселона і ПСЖ готують обмін зірковими гравцями: нападниками Усманом Дембеле і Неймаром. Про можливості зоряного бартеру повідомив іспанський журналіст Жерар Ромеро.

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За його інформацією, клуби вже обговорюють умови подвійного трансферу, оскільки і Неймар і Дембеле не хочуть залишатися у своїх командах.

Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати, якщо ця угода все-таки відбудеться. Раніше нападника ПСЖ і збірної Бразилії Неймара позбавили капітанської пов'язки. Тренер збірної повідомив, що новим капітаном буде захисник Дані Алвес.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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