ПСЖ і Барселона готують обмін зірковими гравцями

Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати / twitter

Усман Дембеле може замінити Неймара в ПСЖ. Що планує Барселона?

Барселона і ПСЖ готують обмін зірковими гравцями: нападниками Усманом Дембеле і Неймаром. Про можливості зоряного бартеру повідомив іспанський журналіст Жерар Ромеро.

І ще: Вже не той: Роналду не потрапив у ТОП найкращих бомбардирів сезону

За його інформацією, клуби вже обговорюють умови подвійного трансферу, оскільки і Неймар і Дембеле не хочуть залишатися у своїх командах.

Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати, якщо ця угода все-таки відбудеться. Раніше нападника ПСЖ і збірної Бразилії Неймара позбавили капітанської пов'язки. Тренер збірної повідомив, що новим капітаном буде захисник Дані Алвес.



FCB y PSG empiezan conversaciones para la vuelta de NEYMAR al Barça! En esta operación entra OUSMANE DEMBELÉ que iría a París!!!!! #mercato en @islandiarac1 @EsportsRAC1 pic.twitter.com/RvoXERhtdB — Gerard Romero (@gerardromero) 28 травня 2019 р.

Читайте також: Ярмоленко розповів, як в Англії відреагували на перемогу Зеленського