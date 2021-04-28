ПСЖ ▶ МАНЧЕСТЕР СІТІ онлайн трансляція: дивитись півфінал Ліги Чемпіонів 2021

Матч ПСЖ – Манчестер Сіті відбудеться у рамках півфіналу Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Сьогодні, 28 квітня, відбудеться перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів, в якому французький ПСЖ прийме англійський Манчестер Сіті. Матч пройде у Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Вболіваємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів ПСЖ – МАНЧЕСТЕР СІТІ

Дата: 28 квітня 2021

28 квітня 2021 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: Парк де Пренс, Париж

Парк де Пренс, Париж Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Фелікс Брих (Німеччина) На якому каналі трансляція: Футбол 1

Футбол 1 Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах soccer365, gooool.org

на сайтах soccer365, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 3,38 – 3,80 – 2,18

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ПСЖ – МАНЧЕСТЕР СІТІ ТУТ

ПСЖ і Манчестер Сіті ще ніколи у своїй історії не вигравали Лігу чемпіонів. Клуби, які останнім часом регулярно завойовують титули на внутрішній арені, зіграють свій перший матч в півфіналі ЛЧ. Протистояння ПСЖ – Манчестер Сіті буде схоже на фінал. Саме переможець цієї пари завоює в фіналі головний трофей клубного турніру в Європі. Принаймні, такої думки дотримуються більшість експертів і журналістів.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ПСЖ – МАНЧЕСТЕР СІТІ

Орієнтовні склади команд

ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе.

Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Верратті, Неймар – Мбаппе. Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Де Брейне, Родрі, Гюндоган – Марез, Фоден, Бернарду Сілва.

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