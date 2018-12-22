Науковці пояснили, чому жінки живуть довше за чоловіків

На тривалість життя можуть впливати хромосоми / Phys

Збільшена тривалість життя жінок у порівнянні з чоловіками може бути пов'язана з другою X-хромосомою.

Дослідження на мишах дозволило фахівцям з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско виявити генетичні механізми, що дозволяють самкам жити довше, ніж самцям.

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На думку вчених, вирішальне значення в цьому питанні відіграє друга Х-хромосома, яка містить безліч генів, пов'язаних з мозком, що зрештою має вирішальне значення для виживання.

Як відомо, Х-хромосома є у більшості ссавців: в особин жіночої статі їх дві, а в особин чоловічої статі – одна. "Чоловіча" Y-хромосома головним чином відповідає за розвиток організму за чоловічим типом.

Науковці вважають, що винні у всьому хромосоми

Дослідники вивели мишей з різними комбінаціями хромосом і статевих залоз (гонад). Так у лабораторії з'явилися самці з XX-хромосомами і самки з XY-хромосомами.

За винятком статевих хромосом, миші були генетично ідентичні та жили в однакових умовах. Як з'ясувалося, наявність двох Х-хромосом сприяло виживанню. Так "трансгендерні" самці, наділені двома Х-хромосомами, прожили довше за звичайних самців і самок зі зміненим набором статевих хромосом. Найдовше прожили звичайні самки з ХХ-хромосомами.

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