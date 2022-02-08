Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Психологи розповіли, як поводиться чоловік, коли він справді закоханий

  • 190
Кохання - фото 1
Кохання / onelove

Як відрізнити, чи кохає вас чоловік по-справжньому чи ні? Психологи розповіли про особливості поведінки чоловіків, які насправді закохані і це вже важко приховувати.

Чоловік починає симпатизувати жінці фізично, але пізніше саме ментальний та емоційний зв'язок утримує його у стосунках надовго, пише intrigue.

Це цікаво: Як сказати "Ні" та не зіпсувати стосунки з людиною

Якщо ви хочете дізнатися, чи він дійсно закоханий, то зверніть пильну увагу на вираз його обличчя під час вашого спілкування. Зокрема, розширення зіниць може бути показником інтересу. Це підтверджують і результати численних досліджень: коли в мозку активізуються центри, відповідальні за отримання задоволення, то відбувається викид дофаміну в кров, змушуючи зіниці розширюватися.

Якщо чоловік активний у стосунках з вами, це хороша ознака закоханості. Залежно від стадії знайомства чоловік може шукати жінку, домагатися зустрічі, організовувати зустрічі, добиватися сексу, добиватися уваги жінки, її замилування тощо. (Звичайно в тому випадку, коли він бачить, що жінка якось реагує на його дії).

Коли людина дуже зацікавлена у вас, вона слухає вас, не відволікаючись на сторонні фактори. Така поведінка одночасно є і способом, за допомогою якого він хоче привернути вас до себе, і можливістю для нього показати, що ви маєте для нього велике значення.

Як поводиться чоловік, коли він справді закоханий- фото 495699
Як поводиться чоловік, коли він справді закоханий

І ще: Як стати щасливим наодинці: три дієві поради

пропозиції партнерів
Новини