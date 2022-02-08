Психологи розповіли, як поводиться чоловік, коли він справді закоханий

Як відрізнити, чи кохає вас чоловік по-справжньому чи ні? Психологи розповіли про особливості поведінки чоловіків, які насправді закохані і це вже важко приховувати.

Чоловік починає симпатизувати жінці фізично, але пізніше саме ментальний та емоційний зв'язок утримує його у стосунках надовго, пише intrigue.

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Якщо ви хочете дізнатися, чи він дійсно закоханий, то зверніть пильну увагу на вираз його обличчя під час вашого спілкування. Зокрема, розширення зіниць може бути показником інтересу. Це підтверджують і результати численних досліджень: коли в мозку активізуються центри, відповідальні за отримання задоволення, то відбувається викид дофаміну в кров, змушуючи зіниці розширюватися.

Якщо чоловік активний у стосунках з вами, це хороша ознака закоханості. Залежно від стадії знайомства чоловік може шукати жінку, домагатися зустрічі, організовувати зустрічі, добиватися сексу, добиватися уваги жінки, її замилування тощо. (Звичайно в тому випадку, коли він бачить, що жінка якось реагує на його дії).

Коли людина дуже зацікавлена у вас, вона слухає вас, не відволікаючись на сторонні фактори. Така поведінка одночасно є і способом, за допомогою якого він хоче привернути вас до себе, і можливістю для нього показати, що ви маєте для нього велике значення.

Як поводиться чоловік, коли він справді закоханий

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