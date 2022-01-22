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Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
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Якщо в пошуках щастя ти разом зі своєю дівчиною не вилазиш із ліжка, вставай. Прямо зараз. Психологи розповіли, що заради щастя займатися сексом цілодобово зовсім не обов'язково.
Та що там, навіть щодня не потрібно. Так що завари собі каву, прочитай усі непрочитані повідомлення, вигуляй собаку і подивися, що про секс та щастя говорять вчені.
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Схоже, вивченням залежності щастя від сексу вчені займаються ще з часів винаходу вчених. Інакше як пояснити тонни досліджень на цю тему? Дослідники породили безліч статей і книг, де вивели аксіому: більше сексу – більше щастя. Але на зміну старим психологам прийшли інші.
Вони перелопатили опитування тисяч і тисяч людей за останні 40 років, щоб підтвердити чи спростувати затвердження своїх попередників. І з'ясували, що багато пар не займаються сексом щодня і, з усім тим, почуваються щасливими.
Хоча заведено вважати, що частий секс приносить більше щастя, з'ясувалося, що пари, які займаються сексом частіше за раз на тиждень, не вважають себе щасливішими. Результати наших досліджень показують, що важливо підтримувати інтимний зв'язок із вашим партнером, але не потрібно займатися сексом щодня, – заявила провідний дослідник Емі Мьюз.
З іншого боку, показання змінювалися залежно від цього, у який стадії стосунків перебували парочки. У тих, хто тільки-но вступив на слизький шлях романтичних стосунків, для відчуття щастя секс виявився далеко не на першому місці, а для пропалених одинаків – не важливий.
Зруйнували психологи і ще один стереотип – про те, що чоловіки хочуть більше сексу, а люди похилого віку займаються сексом менше. Ні. Жодних статевих і вікових відмінностей учені не виявили.
"Наші результати були однаковими для чоловіків і жінок, молодих і літніх людей, а також пар, які одружені кілька років або десятиліть", – сказала Емі Мьюз.
Водночас виявилося, що секс може бути більш тісно пов'язаний із щастям, ніж гроші. Щоб з'ясувати це, дослідники опитали сотні чоловіків та жінок, які перебували у тривалих стосунках. Їх запитали про річні доходи та регулярність сексу і виявили: ті, хто займається сексом раз на тиждень, значно щасливіші за тих, у кого він трапляється раз на місяць. Натомість люди із середнім заробітком були приблизно так само щасливі, як люди з вищим достатком.
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