Психологи розповіли, чому не варто поступатися місцем у громадському транспорті

Нас змалечку вчать поступатися місцем людям поважного віку, але психологи вважають, що цього робити не варто. Дізнайтесь, чому вони дають пораду, яка є діаметрально протилежною тій настанові, яку кожен із нас знає на зубок?

На думку психологів, ваше благородне бажання поступитися місцем людині поважного віку може лише підкреслити її безпорадність та слабкість. Тому не завжди варто проявляти ініціативу, аби не образити того, кому ви прагнете зробити краще.

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Заклики в транспорті до совісті молодих людей тільки викликають у них роздратування. В результаті вони поступаються місцем з підпорядкування, без жодної поваги. У свою чергу пенсіонери засмучуються через те, що їх не поважають, вступають у конфлікти, - додала психолог.

Примітно, що заклики не поступатися людям похилого віку місця в громадському транспорті вже звучали раніше з боку представників науки. У 2017 році видання The Independent опублікувала статтю з думкою радника британського Мінохоронздоров'я сера Мюіра Грея, який заявив, що стояти на ногах у громадському транспорті для літніх якраз значно корисніше, ніж сидіти. Представник охорони здоров'я зазначив тоді, що великою проблемою похилого віку є істотне зниження фізичної активності, і стояння в транспорті для великого числа людей похилого віку є єдиним доступним видом фізичних вправ.

"Якщо люди похилого віку впевнені в тому, що молоді їм все одно поступляться місцем, то у них просто втрачається мотивація стежити за своїм здоров'ям", - сказав при цьому професор.

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