Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Психологи розповіли, чи нормально розмовляти з самим собою

  • 49
Особистість - фото 1
Особистість / bbc

Часто людей, які собі вголос щось розповідають, приймають за психічно хворих і намагаються триматися від них подалі. Але насправді кожен з нас, хоча б раз в житті, спілкувався з самим собою.

Фахівці з'ясували, що розмова вголос із самим собою грає позитивну роль у розвитку особистості. Промовляючи собі якісь речі вголос, ми допомагаємо систематизувати інформацію в голові, розвиваємо свої комунікативні навички, свою пам'ять і концентрацію уваги.

І ще: Три важливі умови продуктивності, про які має знати кожен

Дослідження, проведене в 2012 році, показало, що люди, яким в кімнаті треба було знайти захований предмет, поралися зі своїм завданням набагато швидше, коли промовляли його вголос. Тобто, розмова з самим собою має і мотиваційний сенс.

Також експерти стверджують, що такий психологічний стан допомагає впоратися з тривогою, занепокоєнням, стресом і іншими проблемами. Так, в деяких випадках, розмова з собою має негативний вплив на здоров'я, і ​​така ознака часто зустрічається при шизофренії, психозі або білій гарячці та інших розладах. У таких ситуаціях необхідно звернутися за професійною допомогою.

Психологи розповіли, чи нормально розмовляти з самим собою - фото 443389

Це цікаво: Учені розповіли, як викрити, що ваш співрозмовник бреше

Джерело: bbc
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61632
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 300916
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1836
Загрузка...
Новини