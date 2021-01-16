Психологи розповіли, чи нормально розмовляти з самим собою

Часто людей, які собі вголос щось розповідають, приймають за психічно хворих і намагаються триматися від них подалі. Але насправді кожен з нас, хоча б раз в житті, спілкувався з самим собою.

Фахівці з'ясували, що розмова вголос із самим собою грає позитивну роль у розвитку особистості. Промовляючи собі якісь речі вголос, ми допомагаємо систематизувати інформацію в голові, розвиваємо свої комунікативні навички, свою пам'ять і концентрацію уваги.

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Дослідження, проведене в 2012 році, показало, що люди, яким в кімнаті треба було знайти захований предмет, поралися зі своїм завданням набагато швидше, коли промовляли його вголос. Тобто, розмова з самим собою має і мотиваційний сенс.

Також експерти стверджують, що такий психологічний стан допомагає впоратися з тривогою, занепокоєнням, стресом і іншими проблемами. Так, в деяких випадках, розмова з собою має негативний вплив на здоров'я, і ​​така ознака часто зустрічається при шизофренії, психозі або білій гарячці та інших розладах. У таких ситуаціях необхідно звернутися за професійною допомогою.

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