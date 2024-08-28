Психологи пояснили, чому перед покупками не варто пити каву

Багато хто з нас не може розпочати свій день без чашки гарячої кави. Але психологи попередили про несподівані наслідки цього популярного напою – особливо перед походом за покупками.

Британське психологічне товариство (BPS) на початку цього місяця звернулося до TikTok, щоб поділитися своїм поглядом на популярний напій, посилаючись на результати несподіваного дослідження. Про це пише видання Mirror.

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Чи знали ви, що вживання кави перед походом за покупками може збільшити кількість імпульсивних покупок? Люди, які випивали лише одну чашку еспресо перед походом до магазину, витрачали на 50% більше грошей, ніж ті, хто пив каву без кофеїну. Люди, які пили кофеїн, відчували себе більш збудженими, а коли ми збуджені, ми схильні бути більш імпульсивними,

– запитують у @britishpsychsociety.

BPS посилається на дослідження 2022 року, в якому було проведено кілька експериментів, щоб зрозуміти, як кофеїн впливає на купівельну поведінку. Дослідження проводилося в різних магазинах у різних країнах, де всім покупцям пропонували безплатну порцію еспресо об'ємом 50 мілілітрів.



Кава штовхає до імпульсивних покупок / Фото lookstudio

Примітно, що вчені виявили, що вживання цієї невеликої кількості корелювало зі збільшенням кількості придбаних товарів і загальною сумою витрат. Люди, які п'ють кофеїн, також частіше купували "гедоністичні товари" – продукти, що асоціюються із задоволенням, такі як масляний попкорн і шоколад. Така поведінка пояснюється підвищеним "енергетичним збудженням" під впливом стимулюючого ефекту кофеїну.

Хоча еспресо зазвичай містить понад 60 міліграмів кофеїну, вчені припускають, що збудження може бути викликане вживанням лише 25 – 30 міліграмів кофеїну. Ряд популярних енергетичних напоїв та напоїв на основі соди можуть перевищувати ці рівні.

Вчені пояснюють: "Загалом, ритейлери можуть отримати фінансову вигоду, якщо покупці будуть споживати кофеїн до або під час покупок. Враховуючи повсюдну доступність кави та інших кофеїновмісних напоїв, цілком ймовірно, що багато покупців споживають значну кількість кофеїну під час здійснення покупок".

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Це, своєю чергою, може призвести до більшої імпульсивності, а отже, і до більших витрат. Результати дослідження також свідчать про те, що вплив кофеїну на витрати є сильнішим для продуктів з високим вмістом гедонізму.