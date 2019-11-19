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Психологи попередили про небезпеку онлайн-шопінгу

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Онлайн-шопінг - фото 1
Онлайн-шопінг / dailymail

Залежність від покупок в інтернеті – стан психічного здоров'я, який має бути офіційно визнаним. З такою заявою виступили фахівці з Ганноверської медичної школи.

Психотерапевти стверджують, що залежність від покупок в інтернеті має бути визнана реальним психічним розладом.

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На думку фахівців, можна точно визначити симптоми і характеристики шопоголізму. Серед них: приховування покупок від близьких, борги, напруженість у стосунках з родиною і друзями, прагнення компенсувати негативні емоції покупками нових речей, неможливість зупинитися.

Люди, одержимі витратами в інтернеті, можуть втратити самоконтроль, опинитися в боргах і посваритися з близькими, попереджають вчені. У дослідженні були проаналізовані дані 122 людей, які звернулися за допомогою до психотерапевтів у зв'язку з непереборним бажанням робити покупки в інтернет-магазинах. Як показало дослідження, залежність від онлайн-шопінгу збільшує ризик тривоги і депресії. Крім цього, шопоголіки можуть страждати від перепадів настрою і розладів харчової поведінки.

Варто знати міру - фото 369195
Варто знати міру

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Джерело: dailymail
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