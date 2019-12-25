Психологи назвали п'ять складових жіночого щастя

Коли дівчина досягає усвідомленого віку, вона постійно перебуває у пошуках свого особистого щастя. Для кожної – воно різне. Але психологам вдалося об'єднати всі можливі потреби жінок, які вони ж звикли називати основними складовими щастя, і сформулювати перелік основних його складових!

Почнемо з трьох основних "китів" жіночого щастя, без яких себе не може уявити практично жодна жінка!

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Чоловік. Жінок, які мріяли б бути самотніми протягом всього свого життя – одиниці, решта мріють про пишне весілля і красивого, багатого, успішного, розумного, ніжного, талановитого, незвичайного, вірного обранця, який стане їх відданим чоловіком на все життя. Ось якщо склалося так, як мріялося до заміжжя, то і сам шлюб і обидва члени сім'ї безумовно щасливі.

Більшість жінок мріють про щасливий шлюб

Діти. Звичайно ж, для жінки-матері головне, щоб діти не хворіли, добре вчилися, були слухняними, тішили їх своєю любов'ю і трепетним ставленням до батьків, бабусь і дідусів.

Робота. Усім хочеться працювати у великій компанії й обіймати престижну посаду, відповідно, заробляти хороші гроші і жити в достатку. Якщо реальна ситуація не така, то жінки будуть щасливими і в гірших умовах, але, якщо на роботі не буде стресів, конфліктів та інших негараздів.

Успіх на роботі теж дуже важливий

Важливі доповнення до "трьох китів" жіночого щастя.

Саморозвиток. Освічена жінка, у якої три перші пункти доведені до ідеалу, буде найщасливішою і заважати їй не варто. Читання книг, відвідування майстер-класів, музеїв, виставок та інших заходів, на яких вона поповнить свій власний "багаж" знань, підуть на користь не тільки їй, а й оточуючим.

Хобі. Жінкам психологи рекомендують займатися творчістю, адже це приносить їм задоволення і, природно, примножує позитивні емоції, завдяки чому представниці прекрасної половини людства будуть відчувати себе щасливими.

Хобі для жінки не менш важливе

Психологи рекомендують не зациклюватися на якихось проблемах і не боятися того, що буде попереду, а жити "тут і зараз", тільки так жінка зможе бути абсолютно щасливою.

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