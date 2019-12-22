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Чоловіки це роблять частіше, аніж жінки: незвичайне дослідження
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Китайські дослідники вирішили влаштувати цікавий аналіз, щоб визначити, як чоловіки і жінки роблять селфі. Результати дивують!
Фахівці з бренду Honor, який належить китайській компанії Huawei Technologies, вирахували, скільки разів у рік та чому люди роблять селфі. У середньому, за 364 дні користувачі фотографують самі себе понад 450 разів. А найбільше ж шанувальників селфі саме серед чоловіків, попри поширену думку, що саме представниці прекрасної статі полюбляють фотографуватись.
І ще: Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
85% опитаних заявили, що поява фронтальної камери і справді збільшила кількість охочих частіше робити знімки. До слова, люди до 30 років частіше (на 27%) роблять селфі, аніж дорослі.
А ось ще однією несподіванкою стало те, що навіть чимала кількість фільтрів та додатків для редагування не отримала популярності, адже більшість користувачів за природні світлини. 62% опитаних у віці 16-29 років зовсім не використовують ретуші чи фотошопу.
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