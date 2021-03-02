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Астрологи назвали три пари знаків Зодіаку, які категорично не підходять один одному
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Любителям заглянути в майбутнє за допомогою зірок присвячується. Ці пари занадто конфліктні між собою, щоб досягти щастя і гармонії у стосунках.
Овен і Рак (Вогонь – Вода)
Астрологи вважають, що досягти гармонії цій парі неможливо. Владний Овен буде у кожному зручному випадку пригнічувати вразливого Рака, тим самим провокуючи скандали і конфлікти. Фахівці впевнені, що різниця в темпераментах і життєвих пріоритетах буде дуже заважати представникам цих знаків знайти взаєморозуміння. Головною метою Овна є реалізація в кар'єрі, а для Рака важлива стабільність і стосунки.
Близнюки і Козеріг (Повітря – Земля)
У представників цих знаків Зодіаку шанси на щасливе майбутнє також малі. Близнюки непосидючі і непостійні, вони витають у хмарах і не піклуються про майбутнє, що для більш приземлених Козерогів нестерпно. Більш того, на думку астрологів, Близнюки вважають Козерогів нудними.
Скорпіон і Стрілець (Вода – Вогонь)
Ці два знаки – повна протилежність. Скорпіон – не прихильник змін, хоча сам не упустить можливості розкритикувати партнера. А от Стрілець відрізняється своїм оптимізмом, любить переїзди та подорожі. Астрологи вважають, що він не зможе довго терпіти постійних нападок Скорпіона, тому представникам цих знаків практично неможливо ужитися під одним дахом.
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