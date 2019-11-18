Психолог з Гарварда розповіла, чому ми переїдаємо

Учена з Гарвардського університету пояснила, чому люди часто переїдають і як з цим боротися. Все значно простіше, аніж можна було подумати.

Психолог Джудіт Джей Вуртман працює у Гарвардському університеті і знає чимало про розлади харчування. Вона вирішила пояснити, чому люди сприймають їжу значно емоційніше, аніж потрібно. Саме переїдання є причиною ожиріння, яке тягне за собою чимало проблем зі здоров'ям.

І ще: Чому жінкам варто відмовитись від чіпсів і м'яса

"Відомо, що на фоні стресу та сильних емоційних переживань руки самі тягнуться до їжі. Інколи ми прокидаємо вранці з бажанням з'їсти щось особливе (гострий суп, плитку шоколаду, відерко морозива, солодкий крекер з сиром). Як правило, тип їжі, якого нам хочеться у час, коли ми насправді не голодні, пов'язаний з тим, що ми привчили себе втішати. Інколи цю звичку формують батьки, інколи вона виникає сама", – відзначає Вуртман.

Причини переїдання

Сум та самотність

Ці два стани доволі взаємопов'язані, і це підтверджують навіть самотні тривалі перельоти, коли люди їдять ті страви, на які б навіть не поглянули, якби у них була компанія.

"Їжа стає найкращою компанію, однак призводить до ожиріння, невпевненості у собі та проблемами з налагодженням соціальних контактів", – пояснює психолог.

ПМС

Жінки часто починають переїдати саме у певний період циклу, адже це дозволяє знизити депресивні симптоми та рівень стресу і тривоги за тиждень до місячних. На перший погляд, тут немає нічого поганого, однак не варто перетворювати це у постійну практику.

Як припинити багато їсти

Посттравматичний синдром

Ті, для кого у молодості цей діагноз був знайомим, у зрілому віці частіше страждали від зайвої ваги, аніж ті люди, які не мають психічних розладів.

Як припинити переїдати?

"Перший крок - розуміння свого стану, розуміння причин. Якщо до списку проблем додати ожиріння, то це точно погіршить ситуацію. Розуміння допоможе обрати індивідуальний спосіб вирішення, інколи самостійно, інколи з психологом", – підсумувала Вуртман.

Читайте також: Лікарі розповіли, чому від цього кухонного аксесуару слід відмовитися