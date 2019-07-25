Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте

Знаменитий психолог Джеффрі Бернштейн назвав слово, що сприяє зниженню рівня занепокоєння. Дізнайтеся, що це за диво-слово!

За даними фахівця, вимовляючи вголос слово "проте" або "однак", можна зменшити відчуття тривоги. Бернштейн переконаний, що одне просте словосполучення здатне не тільки допомогти впоратися з тривогою у конкретний момент, але і знизити ймовірність повторення нападу тривоги у довгостроковій перспективі.

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Теорію Бернштейна підтверджує Стенлі Хіббс, психолог з університету штату Джорджія, який переконаний, що це слово також може підвищити продуктивність: "Слово допомагає боротися з розчаруванням і перетворює потенційно катастрофічні дні в продуктивні. Вимовляти ці слова вголос корисно для здоров'я і самооцінки. Крім того, воно здатне підвищити продуктивність", – говорить він.

За даними фахівців, ця проста методика допомагає людині зробити паузу, обдумати варіанти і налаштуватися на позитивні думки. "Це може звучати так: я втомився, я заслуговую на те, щоб трохи побайдикувати. Проте, я можу зробити ще кілька справ і потім розслабитися. Або так: я думаю, що провалю цей тест, однак я збираюся почати вчитися і докласти всіх зусиль, щоб досягти своєї мети", – пояснює Бернштейн.

Як зберегти душевний спокій

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