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Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво

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Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальний перекус. Він закликає спробувати мандаринові тости. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту з унікальним чаєм!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пряний чай з мандариновими тостами.

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Хочеш чогось смачненького, проте не знаєш, чого саме? Немає сил та часу готувати складні страви? Спробуй ароматний чай з хрусткими тостами", – коментує кухар.

Інгредієнти для тостів:

  • Хліб
  • Арахісова паста – 30 г
  • Кисломолочний сир – 50 г
  • Мандарини – 100 г
  • Цукор – 50 г

2 тости будуть готові всього за 2 хвилини.

Інгредієнти на чай:

  • Імбир – 20 г
  • Чорний чай – 5 г
  • Кориця – 1 шт
  • Аніс – 1 шт
  • Заморожена малина (або інша ягода) – 30 г

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