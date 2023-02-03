Пряний чай з мандариновими тостами – швидкий перекус від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальний перекус. Він закликає спробувати мандаринові тости. Скуштуйте і ви вдома таку смакоту з унікальним чаєм!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати пряний чай з мандариновими тостами.

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Хочеш чогось смачненького, проте не знаєш, чого саме? Немає сил та часу готувати складні страви? Спробуй ароматний чай з хрусткими тостами", – коментує кухар.

Інгредієнти для тостів:

Хліб

Арахісова паста – 30 г

Кисломолочний сир – 50 г

Мандарини – 100 г

Цукор – 50 г

2 тости будуть готові всього за 2 хвилини.

Інгредієнти на чай:

Імбир – 20 г

Чорний чай – 5 г

Кориця – 1 шт

Аніс – 1 шт

Заморожена малина (або інша ягода) – 30 г

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