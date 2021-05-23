На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
- 19
Альянс Stellantis провів традиційний щорічний конкурс юних дизайнерів Drive for Design. Цього разу школярам запропонували зобразити Джипи майбутнього.
Перше місце дісталося Вінсенту Пьясковскі, учню 12 класу з Бірмінгема, штат Мічиган. Його версія електричного Джипа під назвою Grand Teton отримала опуклий капот, короткі рейлінги на плоских дахах та чорні накладки по периметру. Про це пише stellantisnorthamerica.
І ще: Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
Друге місце дісталося учневі 10 класу Рокко Моралесу, який так само живе в штаті Мічиган. Він виставив на суд журі свій Jeep Crazy Horse, футуристичний дводверний багі з заскленою нижньою частиною кузова. Серед інших особливостей концепту – масивні позашляхові шини.
Замикає трійку лідерів Алекс Ван з Каліфорнії, учень в 12 класі. Його творіння називається Adversary і являє собою пікап з сонячними панелями на даху і висувними ящиками у вантажній платформі. В оснащення також увійшли знімні діодні світильники і висувний столик для любителів відпочинку на свіжому повітрі.
Це цікаво: Гіперкар Bugatti влаштував гонку з винищувачем: круте відео
-
11:50Погода в Україн 23 травня: у яких областях очікуються дощі
-
11:25Måneskin – Zitti E Buoni: текст і переклад пісні Італії, яка виграла Євробачення 2021
-
10:51Як навчитися прощати образи: кілька простих порад
-
10:22Чому танцювати корисно для здоров'я
-
09:56Яке місце Україна посіла на Євробаченні 2021: результати голосування за GO_A
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:47На Apple Watch тепер можна буде слухати музику зі Spotify офлайн
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:56Каліфорнійський стартап представив футуристичний фургон Canoo Lifestyle
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
21:1523 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Інженери створили робота-бармена, який може приготувати будь-який коктейль: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:18Французький вуличний художник створив оптичну ілюзію з Ейфелевою вежею
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
19:18З борту МКС зняли гігантський льодовик, що тане: вражаючі фото
-
18:47Мер Гетеборга покинула політику: тепер вона працює водійкою сміттєвоза
-
18:15Гороскоп на 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У Нью-Йорку відкрили унікальний парк на воді: круті фото
-
17:18Spotify представив серію плейлистів для догляду за рослинами
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
16:19Фіналістка Холостяка-11 Юля Бельченко емоційно прокоментувала фінал шоу
-
15:47Дивися відео епічної гонки Audi e-tron GT і Porsche Taycan проти Tesla Model S
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)