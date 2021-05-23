Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Євробачення Холостяк

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі

  • 19
Проєкт Jeep - фото 1
Проєкт Jeep / stellantisnorthamerica

Альянс Stellantis провів традиційний щорічний конкурс юних дизайнерів Drive for Design. Цього разу школярам запропонували зобразити Джипи майбутнього.

Перше місце дісталося Вінсенту Пьясковскі, учню 12 класу з Бірмінгема, штат Мічиган. Його версія електричного Джипа під назвою Grand Teton отримала опуклий капот, короткі рейлінги на плоских дахах та чорні накладки по периметру. Про це пише stellantisnorthamerica.

І ще: Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460592

Друге місце дісталося учневі 10 класу Рокко Моралесу, який так само живе в штаті Мічиган. Він виставив на суд журі свій Jeep Crazy Horse, футуристичний дводверний багі з заскленою нижньою частиною кузова. Серед інших особливостей концепту – масивні позашляхові шини.

Замикає трійку лідерів Алекс Ван з Каліфорнії, учень в 12 класі. Його творіння називається Adversary і являє собою пікап з сонячними панелями на даху і висувними ящиками у вантажній платформі. В оснащення також увійшли знімні діодні світильники і висувний столик для любителів відпочинку на свіжому повітрі.

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460584

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460585

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460586

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460587

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460588

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460589

Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі - фото 460590

Це цікаво: Гіперкар Bugatti влаштував гонку з винищувачем: круте відео

пропозиції партнерів
Новини