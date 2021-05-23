Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі

Альянс Stellantis провів традиційний щорічний конкурс юних дизайнерів Drive for Design. Цього разу школярам запропонували зобразити Джипи майбутнього.

Перше місце дісталося Вінсенту Пьясковскі, учню 12 класу з Бірмінгема, штат Мічиган. Його версія електричного Джипа під назвою Grand Teton отримала опуклий капот, короткі рейлінги на плоских дахах та чорні накладки по периметру. Про це пише stellantisnorthamerica.

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Друге місце дісталося учневі 10 класу Рокко Моралесу, який так само живе в штаті Мічиган. Він виставив на суд журі свій Jeep Crazy Horse, футуристичний дводверний багі з заскленою нижньою частиною кузова. Серед інших особливостей концепту – масивні позашляхові шини.

Замикає трійку лідерів Алекс Ван з Каліфорнії, учень в 12 класі. Його творіння називається Adversary і являє собою пікап з сонячними панелями на даху і висувними ящиками у вантажній платформі. В оснащення також увійшли знімні діодні світильники і висувний столик для любителів відпочинку на свіжому повітрі.

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