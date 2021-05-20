Гіперкар Bugatti влаштував гонку з винищувачем: круте відео

Компанія Bugatti опублікувала відео та фото гонки Bugatti Chiron Sport, оснащеного 1500-сильним мотором W16, і палубного винищувача Dassault Rafale. На землі автомобіль не залишив літаку шансів, однак піднявшись у небо, винищувач виявився швидшим.

У гонці взяла участь "авіаційна" версія Chiron Sport під назвою Les Légendes du Ciel (у перекладі – "Легенди небес"). Її присвятили знаменитим автоперегонникам початку минулого століття, які за сумісництвом були пілотами-асами, йдеться у блозі Bugatti.

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Такий гіперкар оснащений стандартним мотором W16 з чотирма турбокомпресорами. Восьмилітровий агрегат розвиває 1,5 тисячі кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. Перші 100 кілометрів на годину "авіаційний" Chiron Sport набирає за 2,4 секунди, а його максимальна швидкість складає 420 кілометрів на годину.

Турбореактивний двигун винищувача Dassault Rafale видає 58 550 ньютонів, що еквівалентно 5727 кінським силам. Заїзд літака і гіперкара отримав назву "гонка на 7227 кінських сил" – саме стільки у сумі розвивають їх агрегати.

Змагання організували на 1,5-кілометровій ділянці злітної смуги французької військово-повітряної бази. Chiron Sport керував тест-пілот Bugatti П'єр-Анрі Рафанель, який виступав у Формулі-1 у кінці минулого століття. На перших секундах гіперкар вирвався вперед, але через пару сотень метрів винищувач відірвався від землі та випередив автомобіль в повітрі.

Раніше в Bugatti заявили, що компанія більше не буде гнатися за рекордами швидкості.

"Ми кілька разів продемонстрували, що робимо найшвидші машини у світі, і підкорення відмітки у 300 миль на годину стало нашим останнім рекордом у цій галузі", – заявив тоді глава марки Стефан Вінкельман.

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